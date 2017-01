ఇటుకల బట్టీలో పనిచేయాల్సిందిగా బాలిక తల్లిదండ్రులు పలుమార్లు ఆమెపై ఒత్తిడి తెచ్చారని వారు అంటున్నారు.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 13:25 [IST]

English summary

A 15-year-old girl died suspiciously at Patancheru on Sunday. Dindi Laxmi’s family held her last rites without informing anyone. Police booked a suspicious death case and launched a probe.