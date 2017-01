రద్దయిన నోట్లు మార్చుకునే వెసులుబాటు ఉన్న అయిదు కార్యాలయాల్లో హైదరాబాద్ లేదు. దీంతో ఇక్కడి వారికి కొత్త కష్టాలు వచ్చిపడ్డాయి.

English summary

Rs 500, Rs 1000 note will not take in Hyderabad RBI.