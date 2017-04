అదేం లేదు! ‘సమంత మా బ్రాండ్ అంబాసిడరే’

తెలంగాణ చేనేత బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా సినీనటి సమం త సేవలను వినియోగించుకుంటామని, ఇందుకు సంబంధించి త్వరలోనే ఆమెతో అధికారికంగా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటామని టెస్కో డైరెక్టర్‌ శైలజారామయ్యర్‌ స్పష్టం చేశారు.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 8:03 [IST]

English summary

Film actor Samantha will continue as brand ambassador for handloom products, said Tesco Director, Shailaja Ramaiyer here on Wednesday.