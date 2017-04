సినీ కథానాయిక సమంతను చేనేత రాయబారిగా నియమించలేదని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. చేనేత వర్గాల చైతన్య వేదిక అధ్యక్షుడు చిక్కా దేవదాసు సమాచార హక్కు చట్టం కింద అడిగిన ప్రశ్నకు చేనే

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

It is said that Cine Actress samantha is not brand ambassador for telangana handlooms.