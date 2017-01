కిరణ్ రెడ్డి షాకింగ్, విభజనపై కోర్టుకు: పిటిషన్ స్వీకరణ, కేంద్రానికి సుప్రీం ఆదేశాలు

పునర్విభజన చట్టాన్ని సవాల్ చేస్తూ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, రఘురామ కృష్ణం రాజు సహా 24 మంది సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్లను సోమవారం సుప్రీం కోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది.

Story first published: Monday, January 16, 2017, 16:20 [IST]

English summary

SC allows Kiran Kumar Reddy and Raghurama petition on AP Reorganisation Act.