తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై సుప్రీం ధర్మాసనం ఆగ్రహం

తెలంగాణ ప్రభుత్వ తీరుపై సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ దీపక్‌మిశ్రా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

A three-member Bench headed by Justice Deepak Mishra, Justice A M Kanwilkar and Justice Mohana Shantanagoudar of the Supreme Court here on Wednesday recused from hearing the Krishna Water Disputes Case following the objection raised by Telangana government.The hearing on the petition by the Telangana government against Brijesh Kumar Tribunal Award was on Wednesday.