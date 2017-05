శ్రీకాంత్ రెడ్డిపై దాడి తర్వాత ఉన్నతాధికారులకు సైతం ఆమె పట్ల అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే గతంలోను ఆమె ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడిందా? అన్న విషయం తెలుసుకునేందుకు రహస్య విచారణ చేపట

English summary

According to the reports, A secret enquiry was conducted on MVI Swait Goud, who allegedly beaten a lorry owner at LB Nagar circle