నిందితులు తప్పించుకునే అవకాశముందని హెచ్చరిస్తూ కేంద్ర ఇంటలిజెన్స్ ఎన్ఐఏను అప్రమత్తం చేశాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Security was tight in charlapally after intelligence orders regarding dilsukhnagar blasts.