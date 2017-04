కెసిఆర్ ఇది గమనించారా: ఎరువుల సబ్సిడీ సరే, విత్తన ధర సంగతి...?

వచ్చే ఖరీఫ్‌ సీజన్‌కు అవసరమైన విత్తనాల ధరలు పెంచుతూ ఇంతకుముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం పంటల సేద్యానికి ప్రతికూలంగా మారనున్నది.

English summary

Telangana Government has decided to hike seeds rates, but these rates are high to private seed organisations rates. if this move will followed to be burden for farmers.