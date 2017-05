దారుణం: లిఫ్ట్ ఇస్తానని లైంగిక దాడి, తీవ్రగాయాలతో ఆసుపత్రిలో విద్యార్థిని, ఏం జరిగింది?

ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థినిపై నలుగురు సీనియర్లు లైంగికదాడికి చేసినట్టు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. అపస్మారక స్థితికి చేరిన ఆమెను రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిందంటూ నమ్మించి ఆసుపత్రిలో చేర్చారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Four engineering students sexual harassement on a junior engineering girl student. she severly injured. they admitted her into hospital.This incident happend in Hyderabad.