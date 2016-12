హైదరాబాద్ హోటళ్లలో చేసే బిర్యానీలో కుక్కమాంసం కలుపుతున్నారనే భోగస్ ప్రచారానికి తెరలేపాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Chandramohan, A MBA student was spreaded bad publicity on hyderabad hotels that are serving dog biryani