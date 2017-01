కెసిఆర్ చెప్పిన విచిత్ర విషయం: ఆమె 11 కాలేజీల్లో ప్రొఫెసర్, లక్ష రూపాయలు...

రాష్ట్రంలోని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల పరిస్థితిపై కెసిఆర్ విచిత్రమైన విషయం చెప్పారు. ఓ మహిళ 11 కాలేజీల్లో ప్రొఫెసర్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తోందని చెప్పారు.

English summary

According to Telangana CM K chandrasekhar Rao A woman is working in 11 engineering colleges as professor.