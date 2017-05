నా కోరిక తీర్చకపోతే నీ కుటుంబ సభ్యులను చంపుతానంటూ లైంగిక వేధింపులు, చివరికిలా...

తన కోరిక తీర్చకపోతే నీతోపాటు కుటుంబసభ్యులను చంపేస్తా, చెప్పిన సమయానికి రాకపోతే నీ పని ఖతం అంటూ యువతులను భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తున్న 23 కేటుగాళ్లను రాచకొండ షీటీమ్స్ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకొన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Rachkonda She teams arrested 23 members for sexual harassement on Thursday.police counselling them.