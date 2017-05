సీఐడీకే ఝలక్! విచారణకు వచ్చి పరారైన ‘బోధన్ స్కాం’ డిసీ, డైలమాలో అధికారులు

‘బోధన్’ స్కాం కేసులో కీలక నిందితుడైన వాణిజ్య పన్నుల శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్ శ్రీనివాసరావు సీఐడీ అధికారుల కళ్లు గప్పి పరారయ్యాడు.

English summary

The CID officials who involved in Bodhan Scam Investigation are in a deep shock now. Becuase the prime accused of this scam, deputy commissioner of commercial tax Srinivas Rao jumped from the CID head office during the enquiry. After in a shock for a while the officials had a great thought. To reduce the self damage the officials arrested another accused whose name also Srinivas Rao in this case.