తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఝలక్.. జీవో 16 కొట్టివేస్తూ తీర్పు, ఇరకాటంలో సీఎం కేసీఆర్

తెలంగాణ సర్కారుకి హైకోర్టులో షాక్ తగిలింది. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల క్రమబద్దీకరణ జీవో 16 చెల్లదంటూ హైకోర్టు దానిని కొట్టివేసింది.

English summary

Hyderabad: It's a shock for Telangana Government. High Court today Cancelled the GO No.16 of Contract Employees Regularization issued by the Telangana Government. The students of the Osmania University filed a pil on this go long back. Today high court issued final judgement in this case.