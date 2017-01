జానారెడ్డి, పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సమక్షంలో దామరచర్ల జడ్పీటీసీ సభ్యుడు శంకర్ నాయక్‌తో పాటు పలువురు సర్పంచ్‌లు, ఎంపీటీసీలు కాంగ్రెస్ తీర్ధం పుచ్చుకున్నారు.

English summary

ZPTC join Congress in the presence of Jana Reddy and UTtam.