పెళ్లి రోజే..: మార్నింగ్ వాక్ చేస్తున్న వారిపైకి దూసుకొచ్చిన కారు, ఎస్ఐ మృతి

హైదరాబాద్‌లోని లంగర్ హౌజ్‌లో సోమవారం ఉదయం అతివేగంగా వచ్చిన కారు అదుపుతప్పి టిప్పుఖాన్ బ్రిడ్జిపై మార్నింగ్ వాక్ చేస్తున్న వారిపైకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో ఎస్బీ ఎస్ఐ కిష్టయ్య అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.

English summary

A SI killed in a road accident in Langar house in Hyderabad on Monday morning.