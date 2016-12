తెలంగాణకు సింగరేణి మణికిరీటం, నేడు సింగరేణి ఆవిర్భావదినోత్సవం

తెలంగాణ కు మణి కిరీటంగా ఉన్న సింగరేణి ఆవిర్భావదినోత్సవం ఈరోజు. 123 ఏళ్ళ చరిత్ర సింగరేణికి ఉంది. అనేక ఏళ్ళ చరిత్ర ఉన్న సింగరేణి వేలాది మందికి ఉపాధిని కల్పిస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

signgareni formation day today. from 123 years drilling for coal mining in telangana state .sigareni company statred open cast drilling works from 1974 year.