ఎన్ కౌంటర్ కు ముందే రూ.12 కోట్లు సెటిల్ చేసిన నయీం, రూ.2 కోట్లు ఓ పోలీసుకు

గ్యాంగ్ స్టర్ నయీంతో లబ్దిపొందిన పోలీసు అధికారులు చాలామందే ఉన్నారని సిట్ అభిప్రాయపడుతోంది.ఈ కేసులో విచారణ జరుపుతున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందానికి దిమ్మతిరిగే వాస్తవాలు వెల్లడౌతున్నాయి. ఎన్ కౌంటర్ కు క

English summary

SIT identified Rs.12 crore deal before gangster Nayeem encounter.it's seized cctv footage from encouter place. in this connection one police officer recevied Rs.2 crore from Nayeem.