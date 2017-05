నయీంతో సంబంధాలు: 12 మంది పోలీసు అధికారులపై చర్యలు? శేషన్న ఎక్కడ?

గ్యాంగ్ స్టర్ నయీం కేసులో పోలీసులపై తీవ్రమైన చర్యలకు 'సిట్' సిద్దమౌతోంది. బతికున్న సమయంలో నయీంతో సంబంధాలున్న పోలీసు అధికారులపై చర్యలు తీసుకోనున్నారు.ఈ మేరకు రెండు మూడు రోజుల్లో చర్యలు తీసుకొనే అవకాశం

English summary

Special investigation team(SIT) may take action against police officers who was involved with gangster Nayeem activities.SIT gathered evidences of police officers.