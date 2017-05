నయీంతో సంబంధాలున్న నేతలకు బిగుస్తున్న ఉచ్చు, జాబితా రెడీ

గ్యాంగ్ స్టర్ నయీం కేసులో సిట్ దర్యాప్తును మరింత వేగవంతం చేసింది. నయీంతో అంటకాగిన పోలీసులపై ఇప్పటికే చర్యలకు సిఫారసు చేసిన సిట్ మరో వైపు రాజకీయనాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులపై కూడ ఉచ్చును బిగించేందుకు రంగం

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 2:03 [IST]

English summary

SIT will submit political leaders involvement in gangster Nayeem activities. It is submitted 7 leaders information to the government.