కిరాతకం :అత్యాచారం చేస్తూ వీడియో తీశాడు, లొంగదీసుకొన్నాడు

నల్గొండ పట్టణానికి సమీపంలోని ప్రాథమిక పాఠశాలలోని ఆరుగురు విధ్యార్థినిలపై నందకుమార్ అనే యువకుడు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు.విధ్యార్థినిలు పాఠశాల ప్రధానోపాద్యాయుడికి సమాచారం ఇవ్వడంతో విషయం వెలుగుచూసిం

English summary

six girls raped by nanda kumar in nalgonda district , for past two months nanda kumar rape those six student .