ఒంటరిగా మహిళలు కన్పిస్తే వారేం చేస్తారంటే

మూడు మాసాల క్రితం గుర్తుతెలియని మహిళ అత్యాచారానికి గురై హత్యకు గురైన ఘటనలో ఆరుగురు సభ్యులున్న ముఠాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 14:29 [IST]

English summary

six members team arrest police in unknown lady murder case.three months back unknown lady rape and murder case registered in rajendranagar police station limits.Police arrested yousuf, syed.Nawaz, syed.gaffar,md.Mubeen, azam khan & md.amir in this case.....2 autos,1 scooty,18 cellphones,3 earrings & 2 televisions recovered from their possession.....all are residents of Bahadurpura &Rajendernagar.