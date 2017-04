ఇది కేసీఆర్ సర్కార్ మరో ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ: వట్టి ఊదరగొట్టుడేనా?

దేశంలోనే నంబర్1 సీఎం అని చెప్పుకునే కేసీఆర్ హయాంలో ఈ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్ ఏంటో అని జనం నిష్టూరపోతున్నారు.

English summary

Now a days social media is the biggest boost of any victim in the world to express their story. Telangana youth were questioning KCR govt on their party promises