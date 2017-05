పాన్ లో విషంపెట్టి చంపాలనుకొన్నవాడిని వదిలేశా, మంత్రి పదవిపై ఆశలేదు: బాబుమోహన్

తాను మంత్రిగా ఉన్న సమయంలోపాన్ లో విషం కలిపి చంపాలని ప్రత్యర్థులు ప్లాన్ చేశారు. అయితే తనకు పాన్ లో విషం పెట్టాలనుకొన్నవాడు తన కాళ్ళమీద పడి ఏడ్చాడని చెప్పాడు. ఆంథోల్ ఎమ్మెల్యే బాబుమోహన్.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

When I Was minister in Chandrababu naidu cabinet some persons planned to murder with poison said cine actor , MLA Babumohan. ABn Andhra jyothy interviewed Babumohan.