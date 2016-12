డిసెంబర్ 31వ తేదీ రాత్రి 10గం.ల నుంచి ఆదివారం ఉదయం 5 గంటల వరకు డ్రంకెన్ డ్రైవ్ టెస్టులు నిర్వహించనున్నట్లు హైదరాబాద్ డీసీపీ రంగనాథ్ ఒక ప్రకటన చేశారు.

DCP Ranganath talked to media on new year celebrations in city. He said Special drunken driving tests will be held in hyderabad city on december 31st night