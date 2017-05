ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఒడిశా రాష్ట్రాలకు చెందిన 24 మంది సౌదీ అరేబియాలో బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. ఏపీకి చెందిన పదిమంది, తెలంగాణకు చెందిన నలుగురు, ఒడిశాకు చెందిన పదిమంది సాయం కోసం అర్థిస్తున్నారు.

English summary

Starving and literally living on the roads in fear and agony, 24 Indian workers in Saudi Arabia are pleading for help to return home. Among the workers are 10 from Andhra Pradesh, four from Telangana and 10 from Odisha.