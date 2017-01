చేయని నేరానికి చితకబాదిన ప్రిన్సిపాల్: కాలేజీపై నుంచి దూకిన విద్యార్థిని

చేయని నేరానికి ప్రిన్సిపాల్ చితకబాదడంతో కాలేజీ భవనంపైనుంచి దూకి విద్యార్థిని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.

English summary

E. Bhavani, a 17-year-old intermediate student and native of Pullur village in Siddipet Rural mandal, has committed suicide by jumping from a building as she was beaten up by college principal Brahmananda Reddy.