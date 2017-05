పగలేమో కోచింగ్.. రాత్రయితే ఎంతలా బరితెగిస్తారంటే!

ఈజీమనీ కోసం దారిన వెళ్లేవారిని బెదిరించి దోపిడీలకు పాల్పడటం మొదలుపెట్టారు. ఇలా పలువురి వద్ద సెల్ ఫోన్ లు, డబ్బులు లాక్కునేవారు.

Chaitanyapuri police held a gang of students who were robbing people on night time in LB Nagar circle