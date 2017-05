రివర్స్; టెక్కీ కోర్సులకు తగ్గిన డిమాండ్, జాబ్ ఓరియెంటేడ్ కోర్సులపై యువత ఆసక్తి

ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుతున్న పరిస్థితుల కారణంగా ఐటీ కోర్సుల్లో కోచింగ్ తీసుకొనే విద్యార్థులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. దీంతో ప్రత్యామ్నాయ కోర్సులవైపుగా విద్యార్థులు దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Students interest in alternative courses for software. Donald Trump effect on software companies, then students choose alternative for software.Hyderabad Ameerpet area famous for software coaching.