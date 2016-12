కేసీఆర్ క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే, సీపీఎంపై దూషణ సిగ్గుచేటు: సున్నం రాజయ్య

బుధవారం నాడు కేసీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల అభ్యంతరం తెలుపుతూ గురువారం నాడు సీపీఎం ఎమ్మెల్యే రాజయ్య స్పీకర్ కు లేఖ ఇచ్చారు.

English summary

CPM MLA Sunnam Rajaiah protested CM KCR comments on their party regarding Mallanna sagar issue