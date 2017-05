రాష్ట్ర విభజన సమయంలో లోకసభలో చోటు చేసుకున్న పెప్పర్ స్ప్రే కేసును సుప్రీం కోర్టు మంగళవారం కొట్టి వేసింది.

English summary

Supreme Court on Tuesday queshed pepper spray case, which filed Congress leader Ponnam Prabhakar against Lagadapati Rajagopal.