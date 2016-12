"చంద్రబాబు గుర్తించారు, కెసిఆర్ మోడీకి వందిమాగధుడిలా మారారు"

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర రావుపై సిపిఐ ప్రధాన కార్యదర్శి సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మోడీకి కెసిఆర్ వందిమాగధుడిగా మారారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

CPI general seecretary Suravaram Sudhakar Reddy lashed out at Telangana CM K Chandrasekhar Rao (KCR) for supporting Modi.