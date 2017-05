ట్విస్ట్: అత్తింటివేధింపులతోనే ఆత్మహత్య, సూసైడ్ కు ముందు స్వాతి సెల్పీ వీడియో

స్వాతి ఆత్మహత్య కేసులో మరో ట్విస్ట్ వెలుగుచూసింది. తన భర్త, అత్త, మామలను తనను వేధించారని స్వాతి ఆరోపించారు.ఆస్తి కోసమే తనను వేధింపులకు గురిచేశారని ఆరోపిస్తూ ఆమె ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.అయితే

English summary

Swathi recorded selfie video before death . she made allegetions on her husband and his family. police enquiry on that selfi video also.