ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్ట్: స్వాతి ఆరోపణలను ఖండించిన నరేష్ సోదరి నీలిమ, వారిద్దరూ పూణెలోనే

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన స్వాతి ఆత్మహత్య కేసు, నరేష్ అదృశ్యం కేసులో మరో ట్విస్ట్ వెలుగుచూసింది. నరేష్ , స్వాతిలు ఎక్కువ కాలంపాటు తమ తల్లిదండ్రుల వద్ద లేరని నరేష్ సోదరి ఆరోపించింది.ఈ మేరకు

Naresh sister Neelima condemened swathi allegations.She recorded a selfi video about swati allegations, Telugu news channel telecasted this video.

