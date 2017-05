సొంత కూతుర్నే ఎత్తుకెళ్లిందని తండ్రి ఫిర్యాదు: తమిళ నటిపై కిడ్నాప్ కేసు

ప్రముఖ తమిళ నటులు విజయ్‌కుమార్‌-మంజుల దంపతుల కుమార్తె వనితపై అల్వాల్‌ పోలీసులు కిడ్నాప్ కేసు నమోదు చేశారు.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 12:30 [IST]

English summary

The police in Alwal has booked a case against Tamil actress Vanitha Vijaykumar for ‘kidnapping’ her own daughter. This followed a complaint from her husba-nd Anandraj, who claimed that the court had given him the custody of the eight-year-old child.