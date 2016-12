సీపీఎంను దిక్కులేని పార్టీ అంటూ సీఎం కేసీఆర్ అవహేళన చేయడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు.

English summary

CPM leader Tammineni Veerabhadram warned CM KCR over the issue of criticizing the party