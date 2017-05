టిడిపిలో మరోవికెట్ డౌన్, టిఆర్ఎస్ లోకి రమేష్ రాథోడ్?

ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన టిడిపి పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు రమేష్ రాథోడ్ టిఆర్ఎస్ తీర్థం పుచ్చుకోనున్నారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర్ రావు రమేష్ రాథోడ్ టిఆర్ఎస్

Story first published: Monday, May 22, 2017, 11:29 [IST]

English summary

Tdp senior leader, Adilabad former Mp Ramesh Rathod will join in Trs on 29 May 2017, Kcr assured him to his political career.minister Tummala Nageshwar rao coordinate with Ramesh Rathod.