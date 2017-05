మోడీపై 'తెలుగు' ఆగ్రహం: బీజేపీకి పవన్ 'తెలంగాణ' షాక్, కేసీఆర్ హ్యాపీ

మిర్చి రేటు అంశంపై తెలుగు రాష్ట్రాలు కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

