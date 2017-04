విద్యన్న వెళ్లిపోయిండని!.. కంటతడి పెట్టుకున్న కేసీఆర్..

తెలంగాణ జలయోధుడు విద్యాసాగర్ రావు మరణం సీఎం కేసీఆర్ ను తీవ్ర విషాదంలో ముంచెత్తింది. ఆయన భౌతిక కాయానికి నివాళులు అర్పించే సమయంలో కేసీఆర్ పొంగుకొస్తున్న దు:ఖాన్ని అనుచుకున్నారు.

CM KCR expressed grief and shock at the demise of Irrigation expert and Advisor to Govt Sri R. Vidyasagar Rao pic.twitter.com/YRs9YYRW7Z

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 17:43 [IST]

English summary

Telangana CM KCR teared after seeing Vidyasagar Rao's dead body at his home. He said telangana missed a great person who have well knowledge on telangana irrigation