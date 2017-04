భార్యతో గొడవ: 4 రోజులుగా కనిపించకుండా పోయిన టెక్కీ

భార్యతో గొడవపడ్డ తర్వాత ఓ సాఫ్టువేర్ ఇంజినీర్ కనిపించకుండా పోయాడు. ఈ సంఘటన హైదరాబాదులో జరిగింది. ఆలయ సందర్శన విషయంలో భార్యకు, సదరు టెక్కీకి చిన్న గొడవ జరిగింది. దీంతో అతను గత గురువారం నుంచి కనిపించకుం

English summary

Troubled by a minor argument with his wife over visiting a temple, a 34-year-old techie went missing after work on last Thursday. Gudelli Suresh who went to office did not return.