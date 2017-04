బాహుబలి టిక్కెట్లపై కేసీఆర్ శ్రద్ధ, సన్నాసి.. దిగిపో: పొన్నం నిప్పులు

కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి బాహుబలి టిక్కెట్లు, బహిరంగ సభలపై ఉన్న శ్రద్ధ రైతుల పైన లేదని కాంగ్రెస్ నేత, మాజీ ఎంపీ పొన్నం ప్రభాకర్ ఆదివారం మండిపడ్డారు. రైతులపై కేసులు పెడితే ప్రతిఘటన తప్పదన్నారు.

English summary

Telangana Congress leader and former MP Ponnam Prabhakar lashed out at Telangana CM KCR.