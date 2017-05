జగన్ ఎఫెక్ట్: బాబుపై డైలమా, అమిత్ షా ఆకర్ష్ కు బ్రేకులు?

తెలంగాణలో ఇతర పార్టీలను బిజెపిలో చేర్చుకొనే విషయంలో ఇప్పటికిప్పుడే నిర్ణయాలు తీసుకొనే పరిస్థితిలో ఆ పార్టీ లేదు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

State BJP sources said on Sunday that there would be no major defections into the party during the three-day visit of party president Amit Shah to the state beginning on Monday.