తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరో సలహదారు, మైనార్టీ సంక్షేమశాఖకు ఎకె ఖాన్ ను సలహదారుడిగా నియామకం

తెలంగాణ రాస్ట్ర ప్రభుత్వం మైనార్టీ సంక్షేమశాఖకు సలహాదారుడిగా మాజీ ఎసిబి డిజి ఎకె ఖాన్ ను నియమించింది. ఎకె ఖాన్ నియామకంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సలహదారుల సంఖ్య తొమ్మిదికి చేరుకొంది.

English summary

telangana governament appointed ak khan as adviser of minority welfare department , taking the number of adviser to nine including former cs rajiv sharma as chief adviser.