''రైతులకు బేడీలు వేసినవాడు పాపాత్ముడే, తప్పు జరిగింది, అందుకే ఆంధ్రా గో బ్యాక్ అనలేదు''

రైతులకు బేడీలు వేసినోడు మొగోడైతడా? పాపాత్ముడవుతాడని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ అభిప్రాయపడ్డారు.పోలీసులు ఆవేశపడి రైతులకు బేడీలు వేశారని కెసిఆర్ వివరణ ఇచ్చారు. ఖమ్మంలో రైతులకు బేడీలు వేసిన అంశంపై కెసి

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telangana government never doing against farmers said chief minister Kcr. He was meeting with cine directors and poet on Saturday in Pragathibhavan.He condemened Khammam incident.