స్టాఫ్ నర్సు, మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీ కోసం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది.

English summary

elangana Government recruitment 2017 staff Nurse 671 posts :- Revenue Department, Government of Telangana invites application for the position of 671 medical officer, ANM, staff Nurse and various vacancies on contractual basis. Apply before 2nd February 2017.