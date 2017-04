వచ్చే 10ఏళ్లలో రాష్ట్రంలో 10 వాల్ మార్ట్ స్టోర్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వానికి కంపెనీకి మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది.

English summary

Telangana Govt signed MoU With Walmart. According to this agreement 10walmart stores will be opened over the next 10years