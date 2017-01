మే 12 న,ఎంసెట్ ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష

ఈ ఏడాది మేలో ఎంసెట్ ప్రవేశపరీక్షలను నిర్వహించనున్నారు. ఇదే మాసంలో ఎంసెట్ తో పాటు లా సెట్ , ఇతర ప్రవేశపరీక్షలను నిర్వహించనున్నారు.ఈ మేరకు తెలంగాణ ఉన్నతవిద్యామండలి షెడ్యూల్ ను విడుదల చేసింది.

English summary

telangana higher education department released eamcet and other cet exams schedule on thursday.