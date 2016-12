నయీం కేసులో ట్వీస్ట్: మాజీ డిజిపికి క్లీన్ చిట్, తేల్చేసిన హోంశాఖ

నయీం కేసులో హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన కౌంటర్‌లో తెలంగాణ హోం శాఖ పలు ఆరోపణలను ఇట్లే తేల్చేసింది. మాజీ డీజీపికు లంక్స్ ఉన్నట్లు ఆధారాలు లేవని స్పష్టం చేసింది.

English summary

In a major twist in Nayeem's case Telangana home ministry clarified that there is evidence on the allegations of links with ex DGP.