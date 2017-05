కన్నీరు పెట్టుకొన్న కేటీఆర్, ఎందుకంటే?

నాన్న నా ప్రాణం కాపాడంటూ 15 ఏళ్ళ బాలిక సాయిశ్రీ తన తండ్రికి వాట్సాప్ లో సెల్పీ వీడియో పంపిన ఘటనతో కన్నీళ్ళు పెట్టుకొన్నట్టు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటి శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ చెప్పారు.

English summary

Telangana IT minister KTR responded on Saisree death incident, Gut wrenching inicident brought tears to my eyes minute, I saw the news and video, blot on humanity and human realations.